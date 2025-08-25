Как удары по "Дружбе" давят на Орбана и станет ли проблемой "месть" Венгрии

Вчера президент Украины Владимир Зеленский впервые открыто признал зависимость ударов по нефтепроводу "Дружба" от блокирования венгерским премьером Виктором Орбаном открытия первого кластера переговоров о вступлении между Украиной и ЕС. До сих пор украинские чиновники не подтверждали официально связь между остановками "Дружбы" и блокадой Будапешта.

Насколько эффективным может оказаться такое давление на Венгрию? И насколько опасными для Украины могут быть ответные действия венгерских властей?

О том, насколько эффективным может оказаться такое давление на Венгрию и насколько опасными для Украины могут быть ответные действия венгерских властей, "Европейской правде" рассказала менеджер в сфере безопасности и устойчивости DiXi Group Елена Лапенко. Ее ответы – в материале Энергетическая дуэль с Орбаном: насколько сильны аргументы Украины и Венгрии. Далее – основные ее тезисы.

Зависимость Венгрии и Словакии от трубопроводных поставок через "Дружбу" позволяет одновременно демонстрировать Кремлю преданность и стабильный спрос на его нефть, а также создавать удобный прецедент для влияния на политику ЕС.

Ключевой риск нынешнего давления Украины – любой сбой в транзите можно представить как "украинскую атаку на венгерских потребителей" и использовать для внутренней мобилизации – особенно накануне парламентских выборов в апреле 2026 года. Вспомним недавнюю кампанию Орбана с "референдумом", где венгров агитировали против вступления Украины в ЕС, что власти страны использовали для блокирования переговоров.

Именно поэтому в краткосрочной перспективе атака на "Дружбу" может создать риски и для Украины.

Другое дело – если украинское давление на российский нефтепровод будет иметь регулярное продолжение.

В дальнейшем возможен энергетический кризис, но не критический и на короткий срок.

По оценкам компании MOL, к полноценной переориентации Венгрия будет готова не раньше 2026 года, но инвестиции уже идут.

Важно также, что несмотря на риторику из Будапешта внутри ЕС, предварительная остановка "Дружбы" 18 августа осталась почти незамеченной: Брюссель сразу успокоил, что поставки в целом остаются стабильными.

Означает ли это, что зависимость Венгрии от нефти, поступающей по "Дружбе", преувеличена? Не совсем!

Прерывание поставок по "Дружбе", даже временное, помимо очевидных убытков для страны-агрессора, обнажает уязвимость от российских энергоресурсов. Остановки трубопроводных поставок российской нефти являются дополнительным аргументом Брюсселя для усиления давления на Будапешт и Братиславу с целью ускорения диверсификации и окончательного отказа от российского ресурса.

В ответ на действия ВСУ Венгрия уже не впервые намекает на потенциальное прекращение экспорта электроэнергии.

Но механизмы ЕС делают это маловероятным.

И даже если Будапешт все-таки реализует свои угрозы, это станет серьезным вызовом для Украины, но не катастрофой.

Подробнее – в материале Энергетическая дуэль с Орбаном: насколько сильны аргументы Украины и Венгрии.