Укр Рус Eng

Зеленський та Келлог обговорили шляхи впливу на РФ

Новини — Понеділок, 25 серпня 2025, 20:15 — Уляна Кричковська

Президент Володимир Зеленський провів зустріч зі спецпредставником американського лідера Кітом Келлогом. 

Про це стало відомо із його соцмереж, пише "Європейська правда". 

Зеленський у понеділок, 25 серпня, провів зустріч із Келлогом.

Після зустрічі він наголосив на важливості втілити всі результати, досягнуті під час зустрічі разом із європейськими лідерами у Вашингтоні. 

"Безперечно, це був успішний саміт, демонстрація справжньої єдності між Європою та Америкою. Україна, як і завжди, об’єднує світ. Ми цінуємо готовність США бути частиною безпекової архітектури для України, і наші команди активно займаються її напрацюванням. Очікуємо, що найближчим часом будуть визначені ключові основи безпеки", – сказав він.

Вони обговорили шляхи впливу на росіян, аби "змусити їх до реальних переговорів та закінчення війни". 

"Санкції, мита – усе має лишатися на порядку денному. Ми готові говорити у форматі лідерів. Саме такий формат потрібен, щоб вирішити ключові речі. Тепер потрібна така ж готовність у Москві", – акцентував Зеленський.

Також український президент зазначив, що для України та США важлива військова співпраця, і є дві сильні можливості – угода про купівлю зброї та угода щодо дронів, яка може значно зміцнити наші арсенали.

"Зберігаємо темп і в роботі у межах PURL. Це важливий інструмент закупівлі американського обладнання за кошти партнерів, і зараз активно працюємо над залученням додаткових країн", – підсумував він.

Зазначимо, цього дня Келлог заявив, що дипломатична робота над гарантіями безпеки для України триває і є дуже складною.

Також президент Володимир Зеленський анонсував зустріч української та американської команд в кінці поточного тижня для обговорення можливості майбутніх переговорів між Україною та РФ.

Читайте також: Формула безпеки. Що є важливим у переговорах Європи з Трампом про гарантії для України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Зеленський США Війна з РФ
Реклама: