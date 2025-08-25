Зеленський та Келлог обговорили шляхи впливу на РФ

Президент Володимир Зеленський провів зустріч зі спецпредставником американського лідера Кітом Келлогом.

Про це стало відомо із його соцмереж, пише "Європейська правда".

Зеленський у понеділок, 25 серпня, провів зустріч із Келлогом.

Після зустрічі він наголосив на важливості втілити всі результати, досягнуті під час зустрічі разом із європейськими лідерами у Вашингтоні.

"Безперечно, це був успішний саміт, демонстрація справжньої єдності між Європою та Америкою. Україна, як і завжди, об’єднує світ. Ми цінуємо готовність США бути частиною безпекової архітектури для України, і наші команди активно займаються її напрацюванням. Очікуємо, що найближчим часом будуть визначені ключові основи безпеки", – сказав він.

Вони обговорили шляхи впливу на росіян, аби "змусити їх до реальних переговорів та закінчення війни".

"Санкції, мита – усе має лишатися на порядку денному. Ми готові говорити у форматі лідерів. Саме такий формат потрібен, щоб вирішити ключові речі. Тепер потрібна така ж готовність у Москві", – акцентував Зеленський.

Також український президент зазначив, що для України та США важлива військова співпраця, і є дві сильні можливості – угода про купівлю зброї та угода щодо дронів, яка може значно зміцнити наші арсенали.

"Зберігаємо темп і в роботі у межах PURL. Це важливий інструмент закупівлі американського обладнання за кошти партнерів, і зараз активно працюємо над залученням додаткових країн", – підсумував він.

Зазначимо, цього дня Келлог заявив, що дипломатична робота над гарантіями безпеки для України триває і є дуже складною.

Також президент Володимир Зеленський анонсував зустріч української та американської команд в кінці поточного тижня для обговорення можливості майбутніх переговорів між Україною та РФ.

