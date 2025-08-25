Келлог назвав переговорний процес щодо гарантій безпеки для України складним

Спецпосланець президента США Кіт Келлог заявив, що дипломатична робота над гарантіями безпеки для України триває і є дуже складною.

Про це він сказав під час преспідходу після Національного молитовного сніданку в Києві у понеділок, 25 серпня, цитує "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда".

Келлог заявив, що наразі на "дипломатичному фронті" відбувається "дуже важка робота".

"Ми дуже наполегливо працюємо над цим", – сказав Келлог.

Він відзначив в цьому контексті зустріч американського президента Дональда Трампа з очільником Кремля Владіміром Путіним на Алясці, а також зустріч з лідерами європейських держав в Овальному кабінеті.

"Ви бачите, як швидко просувається процес, над яким ми працюємо, і він просувається дуже, дуже швидко. Ми сподіваємося досягти такого стану, коли в найближчому майбутньому ми отримаємо, за браком кращого терміна, гарантії безпеки. Це робота, яка ще триває", – зауважив він.

Спецпосланець президента США відзначив дуже великі втрати у триваючій війні і наголосив на необхідності "покласти цьому край".

"Ви хочете довести це до кінця, до справедливого, розумного кінця в майбутньому. І сподіваюся, що через рік, у наступний День Незалежності, 35-ту річницю України, наступний молитовний сніданок, ймовірно, відбудеться вже після цього. Все буде інакше, Україна буде іншою країною, коли ми будемо проводити його наступного разу. І будь-яка роль, яку я можу зіграти або яку ми всі можемо зіграти, я вважаю дуже, дуже важливою", – зазначив Келлог.

Спецпредставник американського президента додав, що це "важке, складне завдання, президент Трамп це визнав".

Цього ж дня президент Володимир Зеленський анонсував зустріч української та американської команд в кінці поточного тижня для обговорення можливості майбутніх переговорів між Україною та РФ.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Італія просуває гарантії безпеки для України у форматі "полегшеного НАТО".

Італійська премʼєрка ще навесні першою запропонувала надати Україні гарантії безпеки, співмірні зі статтею 5 Північноатлантичного договору про колективну самооборону.

Європейські посадовці обговорюють план відправки британських і французьких військ в Україну в рамках мирної угоди, причому близько 10 країн готові надати своїх військових.

