Зеленський анонсував зустріч української та американської команд в кінці тижня

Президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч української та американської команд в кінці поточного тижня для обговорення можливості майбутніх переговорів між Україною та РФ.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав на пресконференції з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре, його слова наводить агентство "Інтерфакс-Україна".

За словами Зеленського, у понеділок у нього відбудеться зустріч зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом в розвиток підготовки щодо можливості майбутньої зустрічі з російською стороною.

"В кінці тижня буде зустріч української команди та американської команди. Відповідно тих людей, про яких ви сказали, або частиною тих людей", – сказав Зеленський на пресконференції.

Президент також зазначив, що "впродовж тижня буде багато роботи".

Нагадаємо, 21 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що зможе оцінити можливість досягнення миру в Україні "протягом двох тижнів".

Читайте також: Формула безпеки. Що є важливим у переговорах Європи з Трампом про гарантії для України.



