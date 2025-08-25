Додон потиснув руку послу Росії і помріяв про "стратегічне партнерство"

Проросійський лідер Партії соціалістів Модови Ігор Додон у понеділок зустрівся з послом Росії Олегом Озеровим.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав на Facebook.

Додон сказав, що обговорив з російським послом "економічну та політичну ситуацію" в Молдові та регіоні.

"Висловилися про необхідність відновлення торговельно-економічних відносин і стратегічного партнерства між Республікою Молдова і Російською Федерацією на благо громадян обох держав", – додав він.

Про зустріч повідомили і в російському посольстві у Кишиневі. Там сказали, що відновлення російсько-молдовського партнерства "відповідає корінним інтересам народів обох країн".

Це не перша зустріч Додона з послом Росії, після якої він каже, що відновить партнерство" Молдови з Росією після парламентських виборів.

Раніше президентка Молдови Мая Санду заявила, що Москва готує безпрецедентне втручання в парламентські вибори за допомогою підкупу виборців, дезінформації, кібератак, влаштування проплачених протестів тощо.

Дивіться детальне пояснення "ЄвроПравди" про плани Кремля на вибори у Молдові, що пройдуть 28 вересня.