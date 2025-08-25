Додон пожал руку послу России и помечтал о "стратегическом партнерстве"

Пророссийский лидер Партии социалистов Молдовы Игорь Додон в понедельник встретился с послом России Олегом Озеровым.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в Facebook.

Додон сказал, что обсудил с российским послом "экономическую и политическую ситуацию" в Молдове и регионе.

"Высказались о необходимости восстановления торгово-экономических отношений и стратегического партнерства между Республикой Молдова и Российской Федерацией на благо граждан обоих государств", – добавил он.

О встрече сообщили и в российском посольстве в Кишиневе. Там сказали, что возобновление российско-молдавского партнерства "отвечает коренным интересам народов обеих стран".

Это не первая встреча Додона с послом России, после которой он говорит, что возобновит партнерство "Молдовы с Россией после парламентских выборов.

Ранее президент Молдовы Мая Санду заявила, что Москва готовит беспрецедентное вмешательство в парламентские выборы с помощью подкупа избирателей, дезинформации, кибератак, организации проплаченных протестов и т.д.

Смотрите подробное объяснение "ЕвроПравды" о планах Кремля на выборы в Молдове, которые пройдут 28 сентября.