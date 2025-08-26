Орбан погрожує "довготривалими наслідками" після слів Зеленського про "Дружбу"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що слова українського президента Володимира Зеленського щодо нафтопроводу "Дружба" "матимуть довготривалі наслідки".

Про це він написав у закритій Facebook-спільноті Harcosok Klubja, повідомляє Magyar Nemzet, пише "Європейська правда".

Орбан заявив, що "відкрита атака та погрози" Зеленського на адресу Угорщини "не залишаться без наслідків".

"Це був насичений подіями вікенд. Президент Зеленський відкрито погрожував Угорщині. Він визнав, що вони стріляють по трубопроводу "Дружба", тому що ми не підтримуємо їх вступ до ЄС. Це показує, що угорці прийняли правильне рішення", – написав угорський прем’єр.

Орбан заявив, що "шантаж, бомбардування та погрози нікого не введуть до ЄС".

"Слова Зеленського матимуть довготривалі наслідки", – додав він.

Днями у статті "ЄвроПравди" висловлювалося припущення про те, що вагомий вплив на Орбана зараз здійснюють українські Сили безпілотних систем під командуванням "Мадяра" Роберта Бровді, які вдруге за кілька днів уразили перекачувальну станцію нафтопроводу "Дружба".

Як зазначалося, досі Київ утримувався від ударів по "Дружбі" – насамперед для того, щоб не псувати остаточно відносини з Угорщиною.

"Але новий курс Орбана не залишив нам вибору... Офіційно Україна, звісно ж, не визнає зв'язок цих ударів із вступним процесом, але надто велика кількість "збігів" не лишає в цьому значних сумнівів", – йдеться у статті.

24 серпня Зеленський підтвердив версію "Європейської правди" про зв'язок між ударами по нафтопроводу "Дружба", що забезпечує постачання нафти в Угорщину, та українсько-угорського діалогу, де головним питанням є вето Орбана на рішення у рамках підготовки до вступу України в ЄС.

"Ми завжди підтримували дружбу між Україною і Угорщиною. А тепер існування "Дружби" залежить від позиції Угорщини", – сказав тоді Зеленський.

Також Орбан вирішив написати листа президенту США Дональду Трампу у зв'язку з атакою України на нафтопровід "Дружба", і той нібито відповів, що злий.

У виконавчому органі ЄС підтвердили, що їм відомо тимчасове припинення постачання нафти трубопроводом "Дружба" до Словаччини та Угорщини й вони отримали відповідного листа від їхніх органів влади.