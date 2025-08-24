Зеленський тисне на Орбана, який блокує вступ до ЄС: існування "Дружби" залежить від Угорщини

Президент Володимир Зеленський підтвердив версію "Європейської правди" про зв'язок між ударами по нафтопроводу "Дружба", що забезпечує постачання нафти в Угорщину, та українсько-угорського діалогу, де головним питанням є вето Орбана на рішення у рамках підготовки до вступу України в ЄС.

Про це йшлося під час пресконференції Зеленського із прем’єром Канади Марком Карні у Києві, передає "Європейська правда".

Зеленського запитали, чи з’явилося у нього більше важелів впливу на угорського прем’єра Віктора Орбана, який блокує відкриття першого кластера переговорів про вступ між Україною і ЄС, після ударів по нафтопроводу "Дружба" і прохання до президента США Дональда Трампа.

"Ми завжди підтримували дружбу між Україною і Угорщиною. А тепер існування "Дружби" залежить від позиції Угорщини", – сказав Зеленський із посмішкою.

Варто зазначити, що днями у статті "ЄвроПравди" висловлювалося припущення про те, що вагомий вплив на Орбана зараз здійснюють українські Сили безпілотних систем під командуванням "Мадяра" Роберта Бровді, які вдруге за кілька днів уразили перекачувальну станцію нафтопроводу "Дружба".

Як зазначалося, досі Київ утримувався від ударів по "Дружбі" – насамперед для того, щоб не псувати остаточно відносини з Угорщиною.

"Але новий курс Орбана не залишив нам вибору... Офіційно Україна, звісно ж, не визнає зв'язок цих ударів із вступним процесом, але надто велика кількість "збігів" не лишає в цьому значних сумнівів", – йдеться у статті.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вирішив написати листа президенту США Дональду Трампу у зв'язку з атакою України на нафтопровід "Дружба", і той нібито відповів, що злий.

Голова угорського МЗС Петер Сійярто після розмови з заступником російського міністра енергетики Павелом Сорокіним заявив, що ремонт "Дружби" триватиме щонайменше пʼять днів.

У виконавчому органі ЄС підтвердили, що їм відомо тимчасове припинення постачання нафти трубопроводом "Дружба" до Словаччини та Угорщини й вони отримали відповідного листа від їхніх органів влади.