ЄС підтвердив, що отримав від Угорщини й Словаччини скаргу через атаку на "Дружбу"

Європейська комісія перебуває на звʼязку зі Словаччиною та Угорщиною, які звернулись до неї після атаки на нафтопровід "Дружба", назвавши це загрозою поставкам російської нафти.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив речник Єврокомісії.

У виконавчому органі ЄС підтвердили, що їм відомо про тимчасове припинення постачання нафти трубопроводом "Дружба" до Словаччини та Угорщини й вони отримали відповідного листа від їхніх органів влади.

"Європейська комісія ще раз наголошує, що забезпечення енергопостачання є надзвичайно важливим, а критична інфраструктура повинна бути захищена всіма сторонами", – додав речник.

Він також нагадав, що кожна держава – член Євросоюзу повинна мати запаси нафти на щонайменше 90 днів та плани дій на випадок надзвичайних ситуацій з поставками енергоносіїв.

"Отже, ми ще раз підтверджуємо, як вже зазначалося протягом останніх днів, що це не впливає на безпеку постачання в ЄС", – підсумував речник Єврокомісії.

У пʼятницю міністри закордонних справ Словаччини і Угорщини заявили, що поскаржилися Єврокомісії у зв’язку з атаками на нафтопровід "Дружба", внаслідок чого постачання російської нафти країн припинено.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вирішив написати листа президенту США Дональду Трампу у зв'язку з атакою України на нафтопровід "Дружба", і той нібито відповів, що злий.

Голова угорського МЗС Петер Сійярто після розмови з заступником російського міністра енергетики Павелом Сорокіним заявив, що ремонт "Дружби" триватиме щонайменше пʼять днів.