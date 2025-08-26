Орбан грозит "долгосрочными последствиями" после слов Зеленского о "Дружбе"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что слова украинского президента Владимира Зеленского по поводу нефтепровода "Дружба" "будут иметь долгосрочные последствия".

Об этом он написал в закрытом Facebook-сообществе Harcosok Klubja, сообщает Magyar Nemzet, пишет "Европейская правда".

Орбан заявил, что "открытая атака и угрозы" Зеленского в адрес Венгрии "не останутся без последствий".

"Это был насыщенный событиями уик-энд. Президент Зеленский открыто угрожал Венгрии. Он признал, что они стреляют по трубопроводу "Дружба", потому что мы не поддерживаем их вступление в ЕС. Это показывает, что венгры приняли правильное решение", – написал венгерский премьер.

Орбан заявил, что "шантаж, бомбардировки и угрозы никого не введут в ЕС".

"Слова Зеленского будут иметь долгосрочные последствия", – добавил он.

На днях в статье "ЕвроПравды" высказывалось предположение о том, что значительное влияние на Орбана сейчас оказывают украинские Силы беспилотных систем под командованием „Мадяра" Роберта Бровди, которые второй раз за несколько дней поразили перекачивающую станцию нефтепровода "Дружба".

Как отмечалось, до сих пор Киев воздерживался от ударов по "Дружбе" – прежде всего для того, чтобы не портить окончательно отношения с Венгрией.

"Но новый курс Орбана не оставил нам выбора... Официально Украина, конечно же, не признает связь этих ударов с вступительным процессом, но слишком большое количество „совпадений" не оставляет в этом значительных сомнений", – говорится в статье.

24 августа Зеленский подтвердил версию "Европейской правды" о связи между ударами по нефтепроводу "Дружба", обеспечивающему поставки нефти в Венгрию, и украинско-венгерским диалогом, где главным вопросом является вето Орбана на решение в рамках подготовки к вступлению Украины в ЕС.

"Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией. А теперь существование „Дружбы" зависит от позиции Венгрии", – сказал тогда Зеленский.

Также Орбан решил написать письмо президенту США Дональду Трампу в связи с атакой Украины на нефтепровод "Дружба", и тот якобы ответил, что зол.

В исполнительном органе ЕС подтвердили, что им известно о временном прекращении поставок нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакию и Венгрию и что они получили соответствующее письмо от их органов власти.