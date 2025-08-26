У Києві відкрили центр протезування, побудований за допомогою Берліна

В українській столиці Києві відкрили побудований за допомогою Берліна центр протезування, який забезпечуватиме протезами поранених військових та цивільних осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

Як зазначили у Сенаті Берліна, обладнання, включаючи необхідні інструменти та апарати, було профінансовано за рахунок пожертв, зібраних у столиці Німеччини.

Берлінські фахівці-ортопеди протягом року навчали шістьох стажерів з Києва для роботи в центрі.

За цей період до Берліна прибули 40 тяжкопоранених українських солдатів, для яких було виготовлено 42 індивідуальні протези. Фахівці допомогли пораненим навчитися користуватися новими штучними кінцівками.

Як повідомив київський мер Віталій Кличко, центр працюватиме на базі однієї з міських лікарень.

"Завдяки підтримці мера Берліна Кая Вегнера, благодійної організації Life Bridge Ukraine та компанії ONUR GROUP Ukraine вдалося реалізувати цей проєкт. ONUR GROUP Ukraine взяла на себе більшу частину витрат на капремонт приміщень протезного центру – понад 29 млн гривень", – розповів він.

Фахівці центру вже розпочали виготовляти протези. Центр також обладнаний 3D-сканером для виготовлення високоточних компонентів протезів.

За тестовий час роботи закладу протезування отримали 10 ветеранів із різних регіонів України.

Нагадаємо, у липні уряд Швеції доручив профінансувати створення в Україні центру, де поранені військові проходитимуть реабілітацію.

А у травні Велика Британія виділила додаткові 25 млн фунтів стерлінгів (близько 29 млн євро) на гуманітарні проєкти в Україні.