В Киеве открыли центр протезирования, построенный при помощи Берлина

В украинской столице Киеве открыли построенный при помощи Берлина центр протезирования, который будет обеспечивать протезами раненых военных и гражданских лиц.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

Как отметили в Сенате Берлина, оборудование, включая необходимые инструменты и аппараты, было профинансировано за счет пожертвований, собранных в столице Германии.

Берлинские специалисты-ортопеды в течение года обучали шестерых стажеров из Киева для работы в центре.

За этот период в Берлин прибыли 40 тяжелораненых украинских солдат, для которых было изготовлено 42 индивидуальных протеза. Специалисты помогли раненым научиться пользоваться новыми искусственными конечностями.

Как сообщил киевский мэр Виталий Кличко, центр будет работать на базе одной из городских больниц.

"Благодаря поддержке мэра Берлина Кая Вегнера, благотворительной организации Life Bridge Ukraine и компании ONUR GROUP Ukraine удалось реализовать этот проект. ONUR GROUP Ukraine взяла на себя большую часть расходов на капремонт помещений протезного центра – более 29 млн гривен", – рассказал он.

Специалисты центра уже начали изготавливать протезы. Центр также оборудован 3D-сканером для изготовления высокоточных компонентов протезов.

За тестовый период работы учреждения протезирование получили 10 ветеранов из разных регионов Украины.

Напомним, в июле правительство Швеции поручило профинансировать создание в Украине центра, где раненые военные будут проходить реабилитацию.

А в мае Великобритания выделила дополнительные 25 млн фунтов стерлингов (около 29 млн евро) на гуманитарные проекты в Украине.