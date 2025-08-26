Президент Естонії відреагував на інцидент з падінням і вибухом ударного дрона

Президент Естонії Алар Каріс, реагуючи на інцидент з невідомим дроном, що впав і вибухнув у Тартуському повіті, закликав прискорити розвиток систем протидії безпілотникам і протиповітряної оборони, а також підкреслив важливість співпраці між силовими відомствами.

Заяву естонського президента наводить ERR, повідомляє "Європейська правда".

На тлі інциденту Каріс провів зустріч з міністром оборони Ханно Певкуром, міністром внутрішніх справ Ігорем Таро та генеральним директором Поліції безпеки Марго Паллосоном.

"Цей окремий випадок показує, що наші проєкти зі створення стіни з дронів і багаторівневої протиповітряної оборони – це не те, на що у Естонії є кілька років, а те, що необхідно реалізувати швидко…Фокус протидії дронам більше не обмежується тільки східним кордоном, а вимагає набагато ширшого підходу", – зазначив Каріс.

Президент додав, що в разі протидії дронам установи держоборони повинні ще тісніше співпрацювати.

"Державна оборона єдина і всеосяжна. Ми повинні подумати, чи можемо ми зробити щось більше, щоб і Сили оборони, і поліція могли спільно виявляти і спільно реагувати на такі загрози", – підкреслив Каріс.

Нагадаємо, 25 серпня у другій половині дня у Тартуському повіті Естонії місцевий фермер виявив уламки ударного дрона – на місці події також був кратер від вибуху.

За оцінкою Поліції безпеки, дрон впав на території Естонії в неділю рано вранці – й БПЛА може бути українським.

У суботу та в ніч на неділю в Ленінградській області Росії спостерігалося активне пересування дронів, коли Україна атакувала безпілотниками об'єкти на території Росії.

Дрони завдавали ударів як по об'єктах у Санкт-Петербурзі, так і по нафтовому терміналу в порту Усть-Луга, розташованому недалеко від кордону з Естонією.

У багатьох аеропортах Росії вводили обмеження, авіакомпанії змінювали розклад.