Президент Эстонии отреагировал на инцидент с падением и взрывом ударного дрона

Президент Эстонии Алар Карис, реагируя на инцидент с неизвестным дроном, упавшим и взорвавшимся в Тартуском уезде, призвал ускорить развитие систем противодействия беспилотникам и противовоздушной обороны, а также подчеркнул важность сотрудничества между силовыми ведомствами.

Заявление эстонского президента приводит ERR, сообщает "Европейская правда".

На фоне инцидента Карис провел встречу с министром обороны Ханно Певкуром, министром внутренних дел Игорем Таро и генеральным директором Полиции безопасности Марго Паллосоном.

"Этот частный случай показывает, что наши проекты по созданию стены из дронов и многоуровневой противовоздушной обороны – это не то, на что у Эстонии есть несколько лет, а то, что необходимо реализовать быстро... Фокус противодействия дронам больше не ограничивается только восточной границей, а требует гораздо более широкого подхода", – отметил Карис.

Президент добавил, что в случае противодействия дронам учреждения гособороны должны еще теснее сотрудничать.

"Государственная оборона едина и всеобъемлюща. Мы должны подумать, можем ли мы сделать что-то большее, чтобы и Силы обороны, и полиция могли совместно выявлять и совместно реагировать на такие угрозы", – подчеркнул Карис.

Напомним, 25 августа во второй половине дня в Тартуском уезде Эстонии местный фермер обнаружил обломки ударного дрона – на месте происшествия также была воронка от взрыва.

По оценке Полиции безопасности, дрон упал на территории Эстонии в воскресенье рано утром – и БПЛА может быть украинским.

В субботу и в ночь на воскресенье в Ленинградской области России наблюдалось активное передвижение дронов, когда Украина атаковала беспилотниками объекты на территории России.

Дроны наносили удары как по объектам в Санкт-Петербурге, так и по нефтяному терминалу в порту Усть-Луга, расположенном недалеко от границы с Эстонией.

Во многих аэропортах России вводили ограничения, авиакомпании меняли расписание.