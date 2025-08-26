Данія назвала умову визнання Палестинської держави

Данія не виключає можливості визнання Палестинської держави, якщо вона буде демократичною.

Про це заявила данська прем’єрка Метте Фредеріксен, яку цитує Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначила очільниця уряду Данії, визнання Палестинської держави має служити "правильній меті".

"Ми не відмовляємося визнати Палестину як державу. Ми підтримуємо це. Ми підтримуємо це вже давно. Це те, чого ми хочемо. Але, звичайно, ми маємо бути впевнені, що це буде демократична держава", – додала вона.

За словами Фредеріксен, визнання Палестинської держави має відбутися в той момент, "коли це дійсно сприятиме рішенню про дві держави".

Вона також додала, що Данія планує використати своє нинішнє головування в ЄС, щоб посилити тиск на Ізраїль.

"Буде складно зібрати необхідну підтримку, але ми зробимо все, що в наших силах", – резюмувала прем’єрка Данії.

Як відомо, 24 липня французький президент Емманюель Макрон оголосив, що Париж визнає Палестину у вересні на Генасамблеї ООН.

Держсекретар США Марко Рубіо назвав план французького лідера "безвідповідальним", а президент Дональд Трамп – "таким, що не має жодної ваги".

До кола прихильників визнання Палестинської держави увійшли кілька європейських країн, а також Канада, Австралія та Нова Зеландія, які спільною заявою закликали міжнародну спільноту наслідувати цей крок.

Наприкінці липня міністри закордонних справ 15 країн ЄС підписали спільну декларацію із закликом визнати Палестину у вересні на Генасамблеї ООН.

