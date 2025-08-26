Дания назвала условие признания Палестинского государства

Дания не исключает возможности признания Палестинского государства, если оно будет демократическим.

Об этом заявила датский премьер Метте Фредериксен, которую цитирует Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Как отметила глава правительства Дании, признание Палестинского государства должно служить "правильной цели".

"Мы не отказываемся признать Палестину как государство. Мы поддерживаем это. Мы поддерживаем это уже давно. Это то, чего мы хотим. Но, конечно, мы должны быть уверены, что это будет демократическое государство", – добавила она.

По словам Фредериксен, признание Палестинского государства должно произойти в тот момент, "когда это действительно будет способствовать решению о двух государствах".

Она также добавила, что Дания планирует использовать свое нынешнее председательство в ЕС, чтобы усилить давление на Израиль.

"Будет сложно собрать необходимую поддержку, но мы сделаем все, что в наших силах", – резюмировала премьер Дании.

Как известно, 24 июля французский президент Эмманюэль Макрон объявил, что Париж признает Палестину в сентябре на Генассамблее ООН.

Госсекретарь США Марко Рубио назвал план французского лидера "безответственным", а президент Дональд Трамп – "не имеющим никакого веса".

В круг сторонников признания Палестинского государства вошли несколько европейских стран, а также Канада, Австралия и Новая Зеландия, которые совместным заявлением призвали международное сообщество последовать этому шагу.

В конце июля министры иностранных дел 15 стран ЕС подписали совместную декларацию с призывом признать Палестину в сентябре на Генассамблее ООН.

