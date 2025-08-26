Уряд Іспанії: нинішні лісові пожежі стали однією з найгірших катастроф

Уряд Іспанії у вівторок, 26 серпня, назвав лісові пожежі, що цього місяця охопили країну, однією з найсерйозніших екологічних катастроф за останні роки і схвалив заходи з надання допомоги постраждалим районам.

Як зазначено, ці лісові пожежі знищили понад 350 тисяч гектарів угідь, забрали життя чотирьох людей і змусили тисячі людей тимчасово евакуюватися.

"Очевидно, що ми зіткнулися з однією з найбільших екологічних катастроф за останні роки", – заявив міністр внутрішніх справ Фернандо Гранде-Марласка на пресконференції після щотижневого засідання уряду.

Іспанський уряд оголосив райони, що постраждали від лісових пожеж, зоною лиха, що дає право на пряму допомогу, податкові пільги та іншу підтримку.

Станом на вівторок в Іспанії фіксували 15 активних лісових пожеж другого рівня, що означає, що вони становлять загрозу для людей і майна.

Іспанія та сусідня Португалія останні два місяці боролися з численними лісовими пожежами, які поширювалися через спеку та посуху.

В останні дні завдяки покращенню погодних умов обом країнам вдалось стримати поширення вогню.

Дані Європейської інформаційної системи лісових пожеж (EFFIS) засвідчили, що починаючи з січня, пожежі в Європі спалили 1,016 млн гектарів – територію, більшу за Кіпр або приблизно третину площі Бельгії.