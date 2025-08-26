Правительство Испании: нынешние лесные пожары стали одной из худших катастроф

Правительство Испании во вторник, 26 августа, назвало лесные пожары, которые в этом месяце охватили страну, одной из самых серьезных экологических катастроф за последние годы и одобрило меры по оказанию помощи пострадавшим районам.

Об этом сообщает AFP, информирует "Европейская правда".

Как указано, эти лесные пожары уничтожили более 350 тысяч гектаров угодий, унесли жизни четырех человек и заставили тысячи людей временно эвакуироваться.

"Очевидно, что мы столкнулись с одной из крупнейших экологических катастроф за последние годы", – заявил министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка на пресс-конференции после еженедельного заседания правительства.

Испанское правительство объявило районы, пострадавшие от лесных пожаров, зоной бедствия, что дает право на прямую помощь, налоговые льготы и другую поддержку.

По состоянию на вторник в Испании фиксировали 15 активных лесных пожаров второго уровня, что означает, что они представляют угрозу для людей и имущества.

Испания и соседняя Португалия последние два месяца боролись с многочисленными лесными пожарами, которые распространялись из-за жары и засухи.

В последние дни благодаря улучшению погодных условий обеим странам удалось сдержать распространение огня.

Данные Европейской информационной системы лесных пожаров (EFFIS) показали, что начиная с января, пожары в Европе сожгли 1,016 млн гектаров – территорию, большую Кипра или примерно треть площади Бельгии.