У Макрона іронічно відповіли на закид у підкупі масовки під час параду

Єлисейський палац відреагував на повідомлення в соцмережах, яке стверджувало, що президента Франції Емманюеля Макрона на військовому параді до Дня взяття Бастилії 14 липня зустрічала проплачена масовка.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Усе почалось із того, що користувач Х Жак Ренардьєр поширив нібито оголошення про пошук 500 людей "для формування і забезпечення радісної юрби під час проїзду президента" на параді 14 липня.

На додачу Ренардьєр опублікував відео з церемонії, на якому видно, як Макрон спілкується з натовпом, що прийшов його вітати, і стверджує, що це – найняті актори.

Оскільки допис був поширений понад 4000 разів і отримав уже понад 6300 уподобайок, Єлисейський палац вирішив відреагувати на нього фразою "Plus c’est gros, plus ça passe" (приблизний відповідник: "Чим нахабніша брехня, тим легше в неї повірити").

Щоправда, зауважує Le Figaro, не всіх користувачів Х переконало таке спростування. "Немає нічого страшного в тому, щоб використовувати масовку. Це навіть нормально, коли в тебе (рейтинг. – Ред.) 15%", – написав один з них.

Раніше в Офісі президента Франції відреагували на фейк російських пропагандистів щодо серветки, якою користувався Емманюель Макрон у потязі дорогою до Києва.

А ще – спростовували повідомлення ЗМІ про наміри Макрона розпустити парламент і призначити дострокові вибори.