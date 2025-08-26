У Макрона иронично ответили на упрек в подкупе массовки во время парада

Елисейский дворец отреагировал на сообщение в соцсетях, в котором утверждалось, что президента Эмманюэля Макрона на военном параде ко Дню взятия Бастилии 14 июля встречала проплаченная массовка.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Все началось с того, что пользователь Х Жак Ренардьер распространил якобы объявление о поиске 500 человек "для формирования и обеспечения радостной толпы во время проезда президента" на параде 14 июля.

В дополнение Ренардьер опубликовал видео с церемонии, на котором видно, как Макрон общается с толпой, пришедшей его приветствовать, и утверждает, что это – нанятые актеры.

Поскольку пост был распространен более 4000 раз и получил уже более 6300 лайков, Елисейский дворец решил отреагировать на него фразой "Plus c’est gros, plus ça passe" (примерный эквивалент: "Чем наглее ложь, тем легче в нее поверить").

Правда, отмечает Le Figaro, не всех пользователей Х убедило такое опровержение. "Нет ничего страшного в том, чтобы использовать массовку. Это даже нормально, когда у тебя (рейтинг. – Ред.) 15%", – написал один из них.

Ранее в Офисе президента Франции отреагировали на фейк российских пропагандистов о салфетке, которой пользовался Эмманюэль Макрон в поезде по дороге в Киев.

А еще – опровергали сообщения СМИ о намерениях Макрона распустить парламент и назначить досрочные выборы.