Трамп знову наполіг, що не вважає себе диктатором

Президент США Дональд Трамп, вихваляючись своїми досягненнями у боротьбі зі злочинністю, знову повторив, що не вважає себе диктатором.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву американського президента наводить ABC News.

Трамп зазначив, що його "називають диктатором", але він "бореться зі злочинністю".

"Тому багато людей кажуть: "Знаєте, якщо так, то я краще буду мати диктатора". Але я не диктатор. Я просто знаю, як боротися зі злочинністю", – сказав він.

Трамп сказав те саме в понеділок, коли виправдав використання військ Національної гвардії у Вашингтоні для боротьби зі злочинністю.

Також Трамп анонсував, що хоче незабаром перейменувати Пентагон на Міністерство війни.