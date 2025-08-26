Трамп хоче незабаром перейменувати Пентагон на Міністерство війни

Президент США Дональд Трамп у понеділок натякнув, що його адміністрація найближчими днями, ймовірно, змінить назву Міністерства оборони на Міністерство війни.

Про це Трамп сказав у понеділок журналістам, його цитує Politico, повідомляє "Європейська правда".

Трамп заявив, що посадовці "ймовірно", приблизно за тиждень повернуть Пентагону більш агресивну назву, яку той мав раніше.

І Трамп, і міністр оборони Піт Гегсет, який пообіцяв відновити "бойовий дух" відомства, неодноразово висловлювали жаль з приводу зміни назви, яка відбулася після Другої світової війни.

"Коли ми виграли Першу світову війну, Другу світову війну, воно називалося Міністерством війни. І для мене це дійсно те, чим воно є", – сказав Трамп на пресконференції з президентом Південної Кореї.

Міністерство війни існувало з 1789 року до 1947 року, за президентства Гаррі Трумена відомство отримало назву Міністерство оборони.

Трамп в останні тижні натякав на можливість повернення колишньої назви, назвавши Гегсета своїм "міністром війни" на саміті НАТО в червні і вказавши, що політична коректність змусила змінити назву.

"Якщо ви подивитеся на стару будівлю поруч із Білим домом, то побачите, де раніше був кабінет міністра війни. Потім ми стали політично коректними і назвали його Міністерством оборони", – сказав американський лідер.

Президент натякнув, що перейменування не за горами. Але цей крок, ймовірно, потребуватиме схвалення Конгресу, оскільки відомство було створено відповідно до закону, прийнятого кілька десятиліть тому.

Напередодні Трамп припустив, що "колись" проведе ще одну зустріч з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином.

Також Трамп вважає, що неприязнь очільника Кремля Владіміра Путіна до президента Володимира Зеленського затримує зустріч між двома лідерами.