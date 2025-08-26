Трамп снова настаивает, что не считает себя диктатором

Президент США Дональд Трамп, хвастаясь своими достижениями в борьбе с преступностью, снова повторил, что не считает себя диктатором.

Как сообщает "Европейская правда", заявление американского президента приводит ABC News.

Трамп отметил, что его "называют диктатором", но он "борется с преступностью".

"Поэтому многие люди говорят: "Знаете, если так, то я лучше буду иметь диктатора". Но я не диктатор. Я просто знаю, как бороться с преступностью", – сказал он.

Трамп сказал то же самое в понедельник, когда оправдал использование войск Национальной гвардии в Вашингтоне для борьбы с преступностью.

Также Трамп анонсировал, что хочет в скором времени переименовать Пентагон в Министерство войны.