Сійярто обурився виступом президента Австрії, де той критикував Угорщину

Австрійський президент Александр Ван дер Беллен спровокував обурення в угорському уряді після того, як у своїй промові на Європейському форумі в Альпбаху увечері у вівторок розкритикував Угорщину, якою керує Віктор Орбан.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Відкриваючи блок дебатів на тему ролі Австрії в Європі, Ван дер Беллен говорив про те, що є країни з різними баченнями Європи, які конкурують між собою.

Він вказав на Латвію як на позитивний приклад і на Угорщину – як на негативний.

"Якщо ми подивимося в один бік, ми побачимо, наприклад, сусідню країну, де свобода ЗМІ все більше обмежується. Де підриваються верховенство права та судова влада і обмежуються основні права. Де заборонені такі події, як прайд. Країна, яка більше не є ліберальною демократією. Чи це наш напрямок? Або ми повинні продовжувати шукати інший шлях?", – сказав австрійський президент.

Ці висловлювання викликали обурення в очільника МЗС Угорщини Петера Сійярто, який гнівно прокоментував виступ Ван дер Беллена у своїх соцмережах.

"Президент Австрії виступив на міжнародному форумі з безпідставними звинуваченнями щодо демократії в Угорщині. Той самий чоловік, який співпрацював із закордонними політичними діячами, щоб позбавити партію-переможницю виборів можливості керувати країною, не має права повчати інших про демократію", – написав він.

Коментарі Сійярто стосувалися процесу формування нового уряду в Австрії на початку цього року після того, як ультраправу Партію свободи, яка перемогла на парламентських виборах, усунули від цього процесу.

Також нещодавно Сійярто вступив у перепалку з очільником МЗС України Андрієм Сибігою через слова президента Володимира Зеленського про нафтопровід "Дружба".