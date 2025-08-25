Глави МЗС України й Угорщини вступили в перепалку через слова Зеленського та "Дружбу"

Глави МЗС України та Угорщини вступили в перепалку через висловлювання президента Володимира Зеленського та через нещодавні українські атаки на нафтопровід "Дружба".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Напередодні, у День незалежності, Володимир Зеленський у спілкуванні з пресою обіграв слово "дружба", відзначивши, що українська влада завжди підтримувала дружбу між Україною і Угорщиною, а тепер існування "Дружби" залежить від позиції Угорщини.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто висловив обурення у зв’язку з цими словами Зеленського. Мовляв, глава держави використав національне свято України, щоб погрожувати Угорщині.

"Ми рішуче відкидаємо залякування з боку президента України. Ми вважаємо суверенітет і територіальну цілісність фундаментальними цінностями міжнародної політики. Тому ми поважаємо суверенітет і територіальну цілісність кожної країни і очікуємо того самого від інших", – заявив Сійярто у соцмережі Х.

Він сказав, що останніми днями Україна здійснила серйозні атаки на енергопостачання Угорщини, а атака на енергетичну безпеку, за його словами, є атакою на суверенітет.

"Війна, до якої Угорщина не має жодного стосунку, ніколи не може виправдати порушення нашого суверенітету. Ми закликаємо Зеленського припинити погрози на адресу Угорщини та безрозсудні атаки на нашу енергетичну безпеку!" – заявив Петер Сійярто.

Глава МЗС України Андрій Сибіга відреагував на цей випад колеги з Будапешта, зауваживши, що дає відповідь "в угорському стилі".

"Вам не потрібно вказувати президенту України, що робити, що говорити і коли. Він є президентом України, а не Угорщини. Енергетична безпека Угорщини – у ваших руках. Диверсифікуйте енергоносії та станьте незалежними від Росії, як решта Європи", – написав Сибіга у соцмережі Х.

Варто зазначити, що днями у статті "ЄвроПравди" висловлювалося припущення про те, що вагомий вплив на прем’єра Угорщини Орбана, який блокує рух України в ЄС, зараз здійснюють українські Сили безпілотних систем під командуванням "Мадяра" Роберта Бровді, які вдруге за кілька днів уразили перекачувальну станцію нафтопроводу "Дружба".

Як зазначалося, досі Київ утримувався від ударів по "Дружбі" – насамперед для того, щоб не псувати остаточно відносини з Угорщиною.