Сийярто возмутился выступлением президента Австрии, в котором тот критиковал Венгрию

Австрийский президент Александр Ван дер Беллен вызвал возмущение в венгерском правительстве после того, как в своей речи на Европейском форуме в Альпбахе вечером во вторник раскритиковал Венгрию, которой руководит Виктор Орбан.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Открывая блок дебатов на тему роли Австрии в Европе, Ван дер Беллен говорил о том, что есть страны с разными видениями Европы, которые конкурируют между собой.

Он указал на Латвию как на положительный пример и на Венгрию – как на отрицательный.

"Если мы посмотрим в одну сторону, мы увидим, например, соседнюю страну, где свобода СМИ все больше ограничивается. Где подрываются верховенство права и судебная власть и ограничиваются основные права. Где запрещены такие мероприятия, как прайд. Страна, которая больше не является либеральной демократией. Это наше направление? Или мы должны продолжать искать другой путь?", – сказал австрийский президент.

Эти высказывания вызвали возмущение у главы МИД Венгрии Петера Сийярто, который гневно прокомментировал выступление Ван дер Беллена в своих соцсетях.

"Президент Австрии выступил на международном форуме с безосновательными обвинениями в отношении демократии в Венгрии. Тот же человек, который сотрудничал с зарубежными политическими деятелями, чтобы лишить партию-победительницу выборов возможности управлять страной, не имеет права поучать других о демократии", – написал он.

Комментарии Сийярто касались процесса формирования нового правительства в Австрии в начале этого года, после того как ультраправую Партию свободы, победившую на парламентских выборах, отстранили от этого процесса.

Также недавно Сийярто вступил в перепалку с главой МИД Украины Андреем Сибигой из-за слов президента Владимира Зеленского о нефтепроводе "Дружба".