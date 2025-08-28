Угорщина заборонила в’їзд командиру ЗСУ після атаки на нафтопровід "Дружба"

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна забороняє в'їзд до країни командувачу української військової частини, яка здійснила "останній напад" на нафтопровід "Дружба".

Про це він сказав у відео, яке опублікував вранці 28 серпня у Facebook, пише "Європейська правда".

Сійярто заявив, що останнім часом Україна здійснила кілька атак на нафтопровід "Дружба", який має "важливе значення для безпечного енергопостачання Угорщини".

"Без нафтопроводу "Дружба" неможливо забезпечити Угорщину сирою нафтою. Україна добре це усвідомлює. Україна усвідомлює, що нафтопровід "Дружба" має важливе значення для енергетичної безпеки Угорщини", – заявив він.

Сійярто звинуватив Україну в тому, що ці атаки "в першу чергу шкодять Угорщині і, звичайно, Словаччині, а не Росії".

"Остання атака на нафтопровід "Дружба" була надзвичайно серйозною. Вона була настільки серйозною, що ремонтні роботи тривали так довго, що нам майже довелося використовувати наші стратегічні, або аварійні, резерви", – сказав він.

Глава МЗС Угорщини зазначив, що Будапешт вважає кожну атаку на енергетичну безпеку "атакою на суверенітет".

"І, звичайно, жодна атака на наш суверенітет не може залишитися без наслідків", – пригрозив він.

Відтак Сійярто зазначив, що його країна вирішила "заборонити командиру військової частини, яка здійснила нещодавні надзвичайно серйозні атаки на нафтопровід "Дружба", в'їзд до Угорщини та всієї Шенгенської зони".

"Цьому українському громадянину не буде дозволено в'їжджати до Угорщини та Шенгенської зони протягом найближчих років", – заявив він.

Також угорський глава МЗС запевнив, що в майбутньому його країна "продовжить захищати національні інтереси, безпеку енергопостачання, і суверенітет".

"І кожен, хто атакує нашу енергетичну безпеку або наш суверенітет, повинен очікувати наслідків. Так само і в цьому випадку. Тому ми забороняємо командиру української військової частини, яка здійснила цю надзвичайно серйозну атаку на нафтопровід "Дружба", в'їзд до Угорщини та Шенгенської зони", – підсумував він.

Зазначимо, у ніч проти 28 серпня російська влада заявила про атаку безпілотників на кілька регіонів РФ, місцеві жителі повідомляли про пожежі на двох нафтопереробних заводах і залізничному вузлі.

Варто зауважити, що про ці удари відзвітував командувач Силами безпілотних систем Збройних сил України Роберт "Мадяр" Бровді, який за національністю є етнічним угорцем.

Він доповнив свій допис гаслом угорського спротиву 1958 року "Ruszkik haza, mofo!" (Рускі, додому, йолопи!).

Атаки на "Дружбу" раніше стали предметом заочної перепалки глав МЗС України та Угорщини.

24 серпня Володимир Зеленський підтвердив версію "Європейської правди" про зв'язок між ударами по нафтопроводу "Дружба", що забезпечує постачання нафти в Угорщину, та українсько-угорського діалогу, де головним питанням є вето Орбана на рішення у рамках підготовки до вступу України в ЄС.

