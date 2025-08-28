Охопить космос і кіберпростір: у Британії обіцяють Україні допомогу і після війни

Велика Британія має довгострокові плани щодо надання Україні масштабної підтримки після завершення війни, яку розв’язала РФ.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" розповів глава Генштабу Великої Британії адмірал Ентоні Радакін.

Зокрема, він нагадав, що у 2014 році була створена місія "Операція Orbital" для підтримки України і зміцнення взаємодії британських сил із українськими сухопутними військами і флотом.

За словами адмірала, після завершення війни буде "Операція Orbital ++", яка охопить більше сфер у військовій галузі.

"Я розраховую, що буде також повітряна компонента, а у майбутньому вона охопить також космос і кіберпростір. Адже сучасна війна – це війна в п'яти доменах", – зазначив Радакін.

Він наголосив, що за час його перебування на посаді і політики з влади, і представники опозиції були єдиними в підтримці України.

"Українське питання ніколи не було тим, щодо якого у Британії є політичний поділ", – зауважив Радакін.

Також Ентоні Радакін розповів, як працюватимуть гарантії безпеки для України.

