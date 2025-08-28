"Є відмінність від 2022 року": британський адмірал розповів, як працюватимуть гарантії безпеки

Глава Генштабу Великої Британії адмірал Ентоні Радакін розповів, як вимальовуються обриси потенційних гарантій безпеки для України, та який імпульс цьому процесу дав президент США Дональд Трамп.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

Як зазначив британський адмірал, формулювання "гарантії безпеки" з'явилося на зустрічі у Вашингтоні минулого тижня.

"Ця формула свіжа, і вона сильніша, ніж те, що обговорювали раніше. Її поява пов'язана з тим драйвом, який додав президент Трамп, із вимогою про припинення вогню або мирне врегулювання", – заявив він.

За словами британського командувача, у гарантіях безпеки для України західні союзники йдуть "вглиб натовської статті 5".

"Друзі України працюють над тим, щоб дати Україні впевненість у тому, що ваше майбутнє буде безпечним і захищеним. Я не буду вдаватися в деталі, як ми цього досягнемо, що для цього потрібно зробити, але саме ці деталі зараз обговорюються", – додав він.

Радакін розповів, що зобов’язання Британії та Франції полягають в тому, щоб "шукати можливості військової присутності в Україні", забезпечити присутність європейських літаків, гарантувати безпечне небо для України, а також приєднатись до гарантування безпеки у Чорному морі.

Наразі ведуться переговори з іншими партнерами про рівень їхніх зобов'язань, додав адмірал.

За його словами, гарантії безпеки передбачатимуть присутність і британських військових на землі, але основна роль Британії полягатиме у підтримці України.

У цьому контексті він сказав на роботу Контактної групи з оборони України, місії НАТО NSATU, місії військової допомоги Європейського Союзу, а також нового механізму PURL, за яким США надають Україні озброєння, а Європа це фінансує. Усе це триватиме й надалі, додав він.

"Але величезна різниця між тим, що ми маємо зараз, і тим, що було в лютому 2022 року, полягає в тому, що 3,5 роки тому країни, що підтримували вас, не розглядали перекидання своїх військ в Україну. Зараз, влітку 2025 року, ці країни кажуть: так, ми будемо шукати можливості підтримати вас армією (у разі нової агресії проти України. – ЄП)", – сказав Радакін.

Переговори йдуть про деталі цього зобов'язання, а Велика Британія разом з Францією "є лідером у визначенні того, як працюватиме структура, до якої приєднаються й інші", сказав адмірал.

За даними FT, західні партнери України підготували попередній план її безпеки на випадок завершення війни. План передбачає створення демілітаризованої зони, що, ймовірно, патрулюватиметься нейтральними миротворчими військами третьої країни.

Тим часом у середу Росія відхилила ідею про присутність європейських військ в Україні, що суперечить твердженню президента США Дональда Трампа про те, що Путін погодиться на них в рамках мирної угоди.

