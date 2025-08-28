МЗС закликає посилити тиск на РФ і допомогти з ППО після масованого обстрілу

Міністерство закордонних справ звернулось до партнерів із закликом посилити тиск на Росію для її примусу до миру після масованого російського обстрілу України в ніч проти четверга.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві українського зовнішньополітичного відомства.

У заяві МЗС йдеться, що масований терористичний обстріл України призвів до загибелі щонайменше чотирьох дітей, наймолодшій з яких було три роки.

"Загибель та поранення дітей є найтяжчим злочином, який вимагає максимально суворого покарання. Міжнародна спільнота не може залишатися мовчазним свідком вбивства дітей російськими злочинцями", – ідеться в заяві.

Міністерство закликало зафіксувати статус Росії як держави-терориста і засудити черговий акт російського терору, зокрема з боку країн Латинської Америки, Африки, Близького Сходу та Індо-Тихоокеанського регіону.

"Закликаємо партнерів невідкладно надати Україні додаткові спроможності протиповітряної оборони для захисту українського неба, засоби дальнього ураження для завдання ударів по російських військових об’єктах, які агресор використовує для атак проти нашої держави, додаткові пакети військової допомоги", – заявило відомство.

Також воно закликало посилити тиск на Росію через додаткові санкції, зокрема тарифи, "які завдадуть удару по російській воєнній економіці і унеможливлять подальше фінансування Росією війни".

"Відновлення поваги до міжнародного права, зокрема Статуту ООН, невід’ємною частиною чого є повага до територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах, дасть сигнал світові, що агресія не винагороджується, а карається", – ідеться у заяві.

Нагадаємо, в ніч проти 28 серпня війська РФ завдали масованого удару по Україні, використавши 629 дронів і ракет. У столиці відомо про загибель щонайменше 19 людей, зокрема четверо дітей. 29 серпня в Києві оголосили Днем жалоби.

Російський обстріл засудила низка європейських держав, а Євросоюз, Велика Британія і країни Балтії оголосили, що викликають російських дипломатичних представників на килим.