Литва, Естонія і Латвія викликали представників РФ через масований удар по Києву

Російських представників у четвер, 28 серпня, викликали до міністерств закордонних справ Литви, Латвії та Естонії у зв’язку з масованим ударом РФ по Києву.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що до МЗС викликали уповноваженого секретаря посольства РФ для вручення ноти протесту через масовану російську атаку.

"Внаслідок атаки РФ були вбиті і поранені ні в чому не винні цивільні особи, завдано збитків, в тому числі будівлі делегації Європейського Союзу в Україні", – зазначила вона.

Також про виклик тимчасового повіреного у справах Росії сповістило МЗС Естонії. Представнику РФ також була вручена нота протесту.

"У ноті протесту, врученій міністерством російському дипломату, наголошувалось на жорстоких атаках на цивільну інфраструктуру та цивільне населення, що призвели до загибелі кількох дітей, а також на порушеннях Віденської конвенції", – йдеться у заяві естонського МЗС.

Як заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, поки Європа та США спільно з Україною докладають зусиль для припинення війни та досягнення тривалого миру, господар Кремля Владімір Путін "чітко демонструє, що він не відмовився від своїх цілей і продовжує скоювати воєнні злочини та вбивати цивільних осіб".

"Участь Путіна в зустрічі на Алясці була лише лицемірним способом уникнути нових санкцій. Але очевидно, що з 31 ракетою і 598 ударними дронами миру не досягти", – додав міністр.

У Міністерстві закордонних справ Литви також оголосили про виклик тимчасового повіреного у справах РФ для вручення ноти.

У литовському МЗС також наголосили, що участь РФ у мирних переговорах є "є лицемірною і спрямована лише на те, щоб виграти час для подальшого захоплення частин території України та уникнення нових санкцій".

"Очевидно, що Російська Федерація не має наміру відмовитися від агресивних цілей щодо України та прагнути миру", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, в ніч проти 28 серпня війська РФ завдали масованого удару по Україні, використавши 629 засобів повітряного нападу. Влучання ракет та ударних дронів зафіксували на 13 локаціях, падіння уламків – на ще 26.

У столиці відомо про загибель щонайменше 18 людей, зокрема четверо дітей. 29 серпня в Києві оголосили Днем жалоби.

Російський обстріл засудила низка європейських держав.

Спецпредставник президента США Кіт Келлог першим з американських високопосадовців прокоментував один із наймасованіших російських обстрілів Києва, підкресливши, що ці атаки "загрожують миру, якого прагне президент США".