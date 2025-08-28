"Неприйнятний напад": Австрія засудила удар РФ, що пошкодив посольство ЄС у Києві

Глава МЗС Австрії Беате Майнль-Райзінгер заявила про "неприйнятний напад" на дипломатичну установу після того, як російський удар пошкодив будівлю представництва ЄС у Києві у ніч проти 28 серпня.

Про це Майнль-Райзінгер написала у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

"Під час останніх ракетних обстрілів Києва було пошкоджено також офіс представництва ЄС – це неприйнятний напад на дипломатичну установу. Росія цілеспрямовано тероризує цивільне населення, порушує міжнародне право і вчиняє воєнні злочини", – написала очільниця дипломатії Австрії.

Європа має діяти зараз злагоджено, додала вона, з чіткими наслідками та подальшою підтримкою України.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що обстріл Києва є справжньою відповіддю Росії на мирні зусилля, спрямовані на завершення війни.

Глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас після нічної російської атаки на Київ вимагає від Росії припинити вбивства та вести переговори про мир.

Європейська комісарка з питань розширення Марта Кос засудила масований російський удар по Києву.