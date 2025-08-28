Польща опублікувала брошуру з порадами на випадок війн і криз

Польський уряд у четвер представив "Посібник з безпеки" – брошуру з порадами про дії під час кризових ситуацій, створену за аналогією з подібними документами в країнах Північної Європи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN24.

На пресконференції в четвер міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш сказав, що "Посібник з безпеки" поділений на кілька частин, що стосуються підготовки та реагування на конкретні ситуації.

"Незабаром розпочнеться навчальний рік, і для дітей це може бути хорошим тренуванням, але й розвагою. Для батьків – усвідомленням масштабів загроз і складних часів, в яких ми живемо", – пояснив він.

Очільник польського Міністерства внутрішніх справ Марчин Кервінський додав, що у Польщі "ніколи раніше не було створено такого комплексного документа, що підтримує безпеку".

"Ми живемо в небезпечні часи. За нашим східним кордоном відбувається збройний конфлікт, але ж майже щороку ми боремося з наслідками стихійних лих. Цей посібник є таким інструментом для формування стійкості населення до небезпеки", – додав міністр.

Очікується, що "Посібник з безпеки" буде найближчим часом розісланий усім 14 мільйонам польських домогосподарств.

Подібні брошури вже тривалий час існують у Норвегії, Швеції та Фінляндії. Минулого року вони оновили інструкції для населення на випадок конфлікту чи іншої кризової ситуації, які ці держави публікують з Другої світової війни.

Європейський Союз 26 березня представив свою Стратегію готовності, в якій викладені плани щодо запобігання і реагування на нові кризи і загрози, такі як повені, лісові пожежі або конфлікти.