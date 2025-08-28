Польша опубликовала брошюру с советами на случай войн и кризисов

Польское правительство в четверг представило "Руководство по безопасности" – брошюру с советами о действиях в кризисных ситуациях, созданную по аналогии с подобными документами в странах Северной Европы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

На пресс-конференции в четверг министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сказал, что "Руководство по безопасности" разделено на несколько частей, касающихся подготовки и реагирования на конкретные ситуации.

"Скоро начнется учебный год, и для детей это может быть хорошей тренировкой, но и развлечением. Для родителей – осознанием масштабов угроз и сложных времен, в которых мы живем", – пояснил он.

Глава польского Министерства внутренних дел Марчин Кервинский добавил, что в Польше "никогда ранее не было создано такого комплексного документа, поддерживающего безопасность".

"Мы живем в опасные времена. За нашей восточной границей происходит вооруженный конфликт, а почти каждый год мы боремся с последствиями стихийных бедствий. Это руководство является таким инструментом для формирования устойчивости населения к опасности", – добавил министр.

Ожидается, что "Руководство по безопасности" в ближайшее время будет разослано всем 14 миллионам польских домохозяйств.

Подобные брошюры уже давно существуют в Норвегии, Швеции и Финляндии. В прошлом году они обновили инструкции для населения на случай конфликта или другой кризисной ситуации, которые эти государства публикуют со Второй мировой войны.

Европейский Союз 26 марта представил свою Стратегию готовности, в которой изложены планы по предотвращению и реагированию на новые кризисы и угрозы, такие как наводнения, лесные пожары или конфликты.