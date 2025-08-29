Німеччина закликала громадян залишити Іран через загострення навколо ядерної програми

Міністерство закордонних справ Німеччини посилило свої рекомендації щодо поїздок до Ірану у зв’язку з ескалацією ядерного питання.

Про це оголосило німецьке зовнішньополітичне відомство, передає Spiegel, пише "Європейська правда".

МЗС країни оголосило, що не рекомендує подорожувати до Ісламської Республіки.

"Громадянам Німеччини настійно рекомендується покинути Іран", – заявило німецьке зовнішньополітичне відомство.

Міністерство обґрунтувало посилення своїх рекомендацій щодо поїздок механізмом санкцій проти Тегерана, ініційованим Великою Британією, Францією та Німеччиною.

У рекомендаціях щодо подорожей та безпеки також зазначається, що 28 серпня Велика Британія, Франція та Німеччина вирішили запустити так званий механізм "снепбек" через неодноразові та серйозні порушення Іраном Віденської ядерної угоди 2015 року (JCPOA).

"Оскільки представники іранського уряду неодноразово погрожували наслідками в цьому випадку в минулому, не можна виключати, що німецькі інтереси та громадяни будуть зачеплені контрзаходами в Ірані", – заявили там.

Наразі посольство Німеччини в Тегерані може надавати лише "обмежену" консульську допомогу на місці.

Іран давно наполягає, що його програма є мирною, хоча він залишається єдиною країною без ядерної зброї, яка збагачує уран на такому високому рівні (60%).

Європейські держави з роками дедалі більше скептично ставляться до Тегерана через безрезультатні переговори щодо його ядерної програми.