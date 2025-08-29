Германия призвала граждан покинуть Иран из-за обострения вокруг ядерной программы

Министерство иностранных дел Германии усилило свои рекомендации относительно поездок в Иран в связи с эскалацией ядерного вопроса.

Об этом объявило немецкое внешнеполитическое ведомство, передает Spiegel, пишет "Европейская правда".

МИД страны заявил, что не рекомендует путешествовать в Исламскую Республику.

"Гражданам Германии настоятельно рекомендуется покинуть Иран", – заявило немецкое внешнеполитическое ведомство.

Министерство обосновало усиление своих рекомендаций относительно поездок механизмом санкций против Тегерана, инициированным Великобританией, Францией и Германией.

В рекомендациях относительно путешествий и безопасности также отмечается, что 28 августа Великобритания, Франция и Германия решили запустить так называемый механизм "снепбек" из-за неоднократных и серьезных нарушений Ираном Венского ядерного соглашения 2015 года (JCPOA).

"Поскольку представители иранского правительства неоднократно угрожали последствиями в этом случае в прошлом, нельзя исключать, что немецкие интересы и граждане будут затронуты контрмерами в Иране", – заявили там.

Сейчас посольство Германии в Тегеране может оказывать лишь "ограниченную" консульскую помощь на месте.

Иран давно настаивает, что его программа является мирной, хотя он остается единственной страной без ядерного оружия, которая обогащает уран на таком высоком уровне (60%).

Европейские государства с годами все более скептически относятся к Тегерану из-за безрезультатных переговоров по его ядерной программе.