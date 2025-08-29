Зеленський вірить, що Трамп не втратив інтересу до перемовин щодо завершення війни

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що президент США Дональд Трамп не втратив інтересу до переговорного процесу довкола російсько-української війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час спілкування зі ЗМІ 29 серпня.

Зеленського попросили прокоментувати слова Трампа, що він "не хоче бути залученим" у переговори.

"Ні-ні, у мене з ним була дуже хороша розмова, справді. Він розуміє, що це непростий шлях", – сказав президент.

Він також припустив, що можливо слова Трампа стосувався саме першої потенційної зустрічі Зеленського зустрічі з Путіним, та нагадав, що американський президент вважає, що двостороння зустріч лідерів України й РФ має передувати тристоронній за його участі.

"Трамп хоче досягти успіху, для себе і США, і він розуміє, що під час першої зустрічі він, ймовірно, не досягне успіху. Але я певен, що якщо усі ми будемо достатньо сильними, ми зможемо досягти успіху", – додав президент.

За даними ЗМІ, Трамп має намір залишити Росії та Україні організовувати зустріч між їхніми лідерами, і тим самим поки що відсторониться від переговорів щодо припинення російського вторгнення в Україну.

Канцлер Німеччини вважає "очевидним", що Зеленський і Путін найближчим часом не зустрінуться.