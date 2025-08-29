Зеленский верит, что Трамп не потерял интереса к переговорам о завершении войны

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что президент США Дональд Трамп не потерял интереса к переговорному процессу вокруг российско-украинской войны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время общения со СМИ 29 июля.

Зеленского попросили прокомментировать слова Трампа, что он "не хочет быть вовлеченным" в переговоры.

"Нет-нет, у меня с ним был очень хороший разговор, действительно. Он понимает, что это непростой путь", – сказал президент.

Он также предположил, что, возможно, слова Трампа касались именно первой потенциальной встречи Зеленского с Путиным, и напомнил, что американский президент считает, что двусторонняя встреча лидеров Украины и РФ должна предшествовать трехсторонней с его участием.

"Трамп хочет добиться успеха для себя и США, и он понимает, что во время первой встречи он, вероятно, не добьется успеха. Но я уверен, что если все мы будем достаточно сильными, мы сможем добиться успеха", – добавил президент.

По данным СМИ, Трамп намерен оставить России и Украине организовывать встречу между их лидерами, и тем самым пока отстранится от переговоров о прекращении российского вторжения в Украину.

Канцлер Германии считает "очевидным", что Зеленский и Путин в ближайшее время не встретятся.