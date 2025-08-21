ЗМІ: Трамп на даний момент відсторонюється від мирних переговорів між РФ та Україною

Президент США Дональд Трамп має намір залишити Росії та Україні організовувати зустріч між їхніми лідерами, і тим самим відсторониться на даний момент від переговорів щодо припинення російського вторгнення в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", виданню The Guardian повідомили джерела.

За словами співрозмовників британського видання, Дональд Трамп повідомив своїм головним радникам, що тристороння зустріч відбудеться після того, як лідери двох країн зустрінуться між собою.

Президент США повідомив радникам останніми днями, що має намір провести тристоронню зустріч з двома лідерами лише після того, як вони зустрінуться між собою, хоча досі залишається незрозумілим, чи відбудеться ця перша зустріч, і Трамп не має наміру брати участь у цих зусиллях.

У телефонному інтерв'ю з ведучим ток-шоу Марком Левіном на WABC у вівторок Трамп також сказав, що, на його думку, Путіну і Зеленському краще зустрітися спочатку без нього: "Я просто хочу подивитися, що буде на зустрічі. Вони зараз її організовують, і ми подивимося, що буде".

Високопоставлений представник адміністрації охарактеризував ситуацію як "вичікувальну позицію" президента США щодо можливості призначення зустрічі господаря Кремля Владіміра Путіна і президента України Володимира Зеленського. Однак останніми днями було мало реальних ознак прогресу, і Білий дім не має списку місць, де могла б відбутися зустріч.

Білий дім заявив, що "Трамп і його команда з національної безпеки продовжують співпрацювати з російськими та українськими чиновниками з метою проведення двосторонньої зустрічі, щоб зупинити вбивства і покласти край війні... Публічне обговорення цих питань не відповідає національним інтересам".

Нагадаємо, що, за словами Володимира Зеленського, координаційна група з американської сторони щодо підготовки зустрічі з російською стороною буде складатись з державного секретаря США Марко Рубіо, спецпредставника президент США Стівена Віткоффа і віцепрезидента США Джеймса Девіда Венса.

Зазначимо, ЗМІ писали, що Трамп делегував Рубіо переговори з європейськими лідерами щодо гарантій безпеки для України.

Після переговорів у багатосторонньому форматі між лідерами України, США, Єврокомісії, НАТО та низки європейських держав німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що Зеленський та очільник Кремля зустрінуться протягом найближчих двох тижнів.