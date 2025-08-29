Зеленський прокоментував, чи існує "дедлайн" Трампа для РФ перед можливими санкціями

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що після зустрічі з лідером РФ на Алясці президент США висловив готовність чекати "пару тижнів", щоб там погодились на двосторонню зустріч Путіна й Зеленського, і цей термін скоро сплине.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час спілкування зі ЗМІ 29 серпня.

Зеленського запитали, чи існує узгоджений з партнерами крайній термін, після якого почнеться посилення тиску на Росію у зв’язку з тим, що там ухиляються від організації двосторонньої зустрічі очільника Кремля та президента України.

"Є розмови, є діалог з президентом Трампом. Кожен з нас має відповідати за те, що говорить і на що готовий", – сказав Зеленський.

Він нагадав, що після зустрічі на Алясці спершу відбулася його з Трампом двостороння розмова, а потім спілкування за участі європейських лідерів, і тоді Україна погодилась на ідею про двосторонню зустріч з очільником Кремля та, після того, тристоронню за участю Трампа.

"У нас було те ж питання, що й у вас – а скільки чекаємо (...) до якихось сильних кроків з боку США у бік Росії? Тоді від президента Трампа прозвучало, що він готовий на a couple of weeks – "два-три тижні"... Два тижні (відтоді) буде вже у понеділок, і ми нагадаємо усім про це", – сказав Володимир Зеленський.

Він також висловив впевненість, що президент США не втратив інтересу до переговорного процесу довкола російсько-української війни.

За даними ЗМІ, Трамп має намір залишити Росії та Україні організовувати зустріч між їхніми лідерами і тим самим поки що відсторониться від переговорів щодо припинення російського вторгнення в Україну.