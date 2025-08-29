У Берліні побільшало шкіл з викладанням російської мови

Кількість державних шкіл у Берліні, де викладають російську мову як іноземну, останнім часом збільшилася.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesspiegel.

За даними влади Берліна, у минулому 2024-2025 навчальному році уроки російської мови отримували учні 60 шкіл німецької столиці.

У 2023-2024 навчальному році таких шкіл було 54, а у 2022-2023 навчальному році – 50.

При цьому кількість вчителів російської мови в Берліні неухильно скорочувалася протягом останніх п'яти років. У 2020-2021 навчальному році їх було 1005, а в 2024-2025-му – 790.

Влада Берліна не змогла надати жодної інформації про можливий вплив російської агресії в Україні на викладання російської мови у школах, але повідомила, що не видавала додаткових розпоряджень у цьому звʼязку.

Минулого року повідомлялось, що Гессен хоче стати першою федеральною землею Німеччини, яка запровадить українську мову як другу іноземну в школах.

У Польщі міністерка освіти Барбара Новацька заявила, що рішення щодо викладання української мови в школі ухвалюють винятково самі навчальні заклади після консультацій з батьками і вчителями.