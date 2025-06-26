Міністерка освіти Польщі прокоментувала введення української мови як другої іноземної

Міністерка освіти Польщі Барбара Новацька заявила, що рішення щодо викладання української мови в школі ухвалюють винятково самі навчальні заклади після консультацій з батьками і вчителями.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує RMF FM.

Очільниця міністерства відповідала на запитання, чи справді вона підтримує запровадження української мови як другої сучасної іноземної, а також чи з’явиться українська мова на іспиті для восьмикласників і на випускному іспиті (матурі).

Міністерка освіти зазначила, що її відомство не має наміру втручатися в автономію шкіл, і директори можуть самостійно, після консультацій із батьками та вчителями, ухвалювати рішення щодо викладання української мови у своїх закладах.

"Адже це сила самоврядування, сила шкіл і директорів – пропонувати учням таку освітню програму, яка найкраще їм підходить", – сказала Новацька.

Міністерка також спростувала інформацію, що українська мова буде включена до іспиту для восьмикласників.

Однак її буде включено до іспиту на атестат зрілості (матуру) вже з наступного року – це наслідок рішення попереднього міністра освіти Пшемислава Чарнека з партії "Право і справедливість".

Досі українську мову можна було складати на матурі лише як мову національної меншини.

Раніше повідомлялось, що прихильників вступу України до ЄС і НАТО у Польщі зараз менше, ніж противників.

Читайте також про те, чому у Польщі змінюється ставлення до українців і чи можна це змінити.