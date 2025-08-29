В Берлине стало больше школ с преподаванием русского языка

Количество государственных школ в Берлине, где преподают русский язык как иностранный, в последнее время увеличилось.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesspiegel.

По данным властей Берлина, в прошлом 2024-2025 учебном году уроки русского языка получали ученики 60 школ немецкой столицы.

В 2023-2024 учебном году таких школ было 54, а в 2022-2023 учебном году – 50.

При этом количество учителей русского языка в Берлине неуклонно сокращалось в течение последних пяти лет. В 2020-2021 учебном году их было 1005, а в 2024-2025-м – 790.

Власти Берлина не смогли предоставить никакой информации о возможном влиянии российской агрессии в Украине на преподавание русского языка в школах, но сообщили, что не издавали дополнительных распоряжений в этой связи.

В прошлом году сообщалось, что Гессен хочет стать первой федеральной землей Германии, которая введет украинский язык как второй иностранный в школах.

В Польше министр образования Барбара Новацкая заявила, что решение о преподавании украинского языка в школе принимают исключительно сами учебные заведения после консультаций с родителями и учителями.