Зеленський зустрівся з лідером альянсу двох нідерландських партій

Новини — П'ятниця, 29 серпня 2025, 19:13 — Марія Ємець

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Франсом Тіммермансом, лідером альянсу нідерландських лейбористів і "Зелених", яким прогнозують хороший результат на майбутніх виборах. 

Про це президент повідомив у своїх соцмережах, пише "Європейська правда". 

Зеленський розповів, що на зустрічі з Тіммермансом у Києві вони говорили "про оборонну підтримку України, дипломатію, гарантії безпеки й про наше майбутнє у Євросоюзі".

Президент відзначив вагомий внесок Нідерландів у підтримку України під час повномасштабної війни, зокрема провідну роль цієї країни у новому механізмі купівлі американської зброї для України за кошти європейських держав PURL. 

"Нідерланди – серед перших у цій програмі та вже виділили 500 млн дол. на американську зброю для України, а також фінансують закупівлю дронів. На черзі проєкти зі спільного виробництва. І це дуже важливо для нашого захисту від російської агресії", – зазначив Зеленський. 

Два роки тому Тіммерманс залишив посаду єврокомісара задля повернення у національну політику перед виборами, зараз він очолює альянс зелених і лейбористів GroenLinks–PvdA. 

У Нідерландах, як відомо, невдовзі пройдуть дострокові парламентські вибори після розпаду коаліції. Вихід з неї ультраправої "Партії свободи" з коаліції може виявитися стратегічно вигідним для України – адже будь-який уряд, сформований без її участі, апріорі буде більш дружнім до України. 

Наразі найімовірнішим сценарієм виглядає формування лівоцентристської коаліції за участю політсили Тіммерманса та "народників". 

Детальніше про це – у статті Дар’ї Мещерякової Втеча ультраправих: чому розвалився уряд у Нідерландах і що це означає для України.

