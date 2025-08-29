Зеленський зустрівся з лідером альянсу двох нідерландських партій

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Франсом Тіммермансом, лідером альянсу нідерландських лейбористів і "Зелених", яким прогнозують хороший результат на майбутніх виборах.

Про це президент повідомив у своїх соцмережах, пише "Європейська правда".

Зеленський розповів, що на зустрічі з Тіммермансом у Києві вони говорили "про оборонну підтримку України, дипломатію, гарантії безпеки й про наше майбутнє у Євросоюзі".

Президент відзначив вагомий внесок Нідерландів у підтримку України під час повномасштабної війни, зокрема провідну роль цієї країни у новому механізмі купівлі американської зброї для України за кошти європейських держав PURL.

"Нідерланди – серед перших у цій програмі та вже виділили 500 млн дол. на американську зброю для України, а також фінансують закупівлю дронів. На черзі проєкти зі спільного виробництва. І це дуже важливо для нашого захисту від російської агресії", – зазначив Зеленський.

Два роки тому Тіммерманс залишив посаду єврокомісара задля повернення у національну політику перед виборами, зараз він очолює альянс зелених і лейбористів GroenLinks–PvdA.

У Нідерландах, як відомо, невдовзі пройдуть дострокові парламентські вибори після розпаду коаліції. Вихід з неї ультраправої "Партії свободи" з коаліції може виявитися стратегічно вигідним для України – адже будь-який уряд, сформований без її участі, апріорі буде більш дружнім до України.

Наразі найімовірнішим сценарієм виглядає формування лівоцентристської коаліції за участю політсили Тіммерманса та "народників".

Детальніше про це – у статті Дар’ї Мещерякової Втеча ультраправих: чому розвалився уряд у Нідерландах і що це означає для України.