Зеленский встретился с лидером альянса двух нидерландских партий

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Франсом Тиммермансом, лидером альянса нидерландских лейбористов и "Зеленых", которым прогнозируют хороший результат на предстоящих выборах.

Об этом президент сообщил в своих соцсетях, пишет "Европейская правда".

Зеленский рассказал, что на встрече с Тиммермансом в Киеве они говорили "об оборонной поддержке Украины, дипломатии, гарантиях безопасности и о нашем будущем в Евросоюзе".

Президент отметил весомый вклад Нидерландов в поддержку Украины во время полномасштабной войны, в частности ведущую роль этой страны в новом механизме покупки американского оружия для Украины за средства европейских государств PURL.

"Нидерланды – среди первых в этой программе и уже выделили 500 млн долларов на американское оружие для Украины, а также финансируют закупку дронов. На очереди проекты по совместному производству. И это очень важно для нашей защиты от российской агрессии", – отметил Зеленский.

Два года назад Тиммерманс покинул пост еврокомиссара для возвращения в национальную политику перед выборами, сейчас он возглавляет альянс зеленых и лейбористов GroenLinks–PvdA.

В Нидерландах, как известно, вскоре пройдут досрочные парламентские выборы после распада коалиции. Выход из нее ультраправой "Партии свободы" из коалиции может оказаться стратегически выгодным для Украины – ведь любое правительство, сформированное без ее участия, априори будет более дружелюбным к Украине.

На данный момент наиболее вероятным сценарием выглядит формирование левоцентристской коалиции с участием политсилы Тиммерманса и "народников".

Подробнее об этом – в статье Дарьи Мещеряковой Бегство ультраправых: почему развалилось правительство в Нидерландах и что это значит для Украины.