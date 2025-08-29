Мерц і Макрон обіцяють посилити тиск на Путіна

Лідери Франції та Німеччини Емманюель Макрон і Фрідріх Мерц у пʼятницю пообіцяли посилити тиск на Росію, аби примусити її припинити повномасштабну агресію проти України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Під час зустрічі в місті Тулон на півдні Франції Макрон сказав: якщо зустрічі лідерів України і Росії найближчим часом не відбудеться, "це знову продемонструє, що Путін обдурив президента Трампа".

"Я сподіваюся, що вона (зустріч між Путіним і Зеленським. – Ред.) відбудеться, але якщо ні... ми будемо наполягати на первинних і вторинних санкціях, які чинитимуть тиск на Росію і змусять її сісти за стіл переговорів", – додав він.

Французький президент також згадав про масований російський обстріл України напередодні та сказав, що Путін має звичку говорити одне на міжнародних переговорах, а потім діяти інакше.

"Розрив між позиціями Путіна на міжнародних самітах і реальністю на місцях показує, наскільки він нещирий", – сказав Макрон.

Канцлер Німеччини своєю чергою сказав, що війна Росії проти України може тривати ще "багато місяців", і додав, що "не має ілюзій" щодо перспектив швидкого завершення конфлікту.

Мерц сказав, що "ми не покинемо Україну".

У спільній заяві після переговорів лідери Франції та України також розповіли, що нададуть Україні "додаткові засоби протиповітряної оборони", але не уточнили, які саме.

Напередодні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц скептично оцінив перспективи саміту між Україною та Росією, проведення якого є частиною "мирних зусиль" Дональда Трампа.

Лідери Франції та Німеччини також відзначили відновлення тісних зв’язків між своїми державами.