Макрон і Мерц заявили про перезапуск тісних зв'язків між Францією та Німеччиною

Президент Франції Емманюель Макрон привітав відновлення тісних зв’язків між Парижем і Берліном, приймаючи в четвер канцлера Німеччини Фрідріха Мерца у своїй літній резиденції.

Про це повідомило німецьке агентство DPA, пише "Європейська правда".

Після років напружених відносин із попередником Мерца, Олафом Шольцом, французький лідер заявив, що успішний перезапуск відносин може стати рушійною силою для зміцнення Європи.

Після зміни уряду в Берліні на початку цього року два лідери "відкрили новий розділ у франко-німецьких відносинах", сказав Макрон, вітаючи свого німецького колегу у форті Брегансон на Лазуровому узбережжі.

"Я вважаю, що франко-німецький тандем тепер ідеально скоординований для створення сильнішої Європи в сферах економіки, торгівлі та валюти", – наголосив він.

Мерц також підкреслив важливість "осі" зв’язків між двома країнами, заявивши: "Німеччина та Франція відіграють центральну роль у цьому Європейському Союзі, на цьому європейському континенті".

Він також звернув увагу на вирішальну роль єдності всіх 27 держав-членів ЄС. Якщо ця єдність буде досягнута, "тоді ми дійсно сильні, і Європа стає фактором у світі", сказав Мерц.

"Події у світі показують, наскільки важливо для нас стати потужним фактором у світі – економічно, політично, а також у сфері безпекової політики", – зазначив Мерц.

Макрон додав, що ці відносини будуть ключовими у створенні "Європи, яка заявляє про свою геополітичну позицію у конфлікті в Україні з огляду на загарбницьку війну Росії, та Європи, яка вирішила переозброїтися для забезпечення власного захисту".

Вважається, що відносини між Макроном і Мерцем значно кращі, ніж із попередником Олафом Шольцом.

Втім, між двома країнами залишається довгий список політичних розбіжностей, зокрема щодо ядерної енергетики, підтримки Францією спільних європейських боргових зобов’язань та підтримки Німеччиною торговельної угоди MERCOSUR з країнами Південної Америки.