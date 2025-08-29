Мерц и Макрон обещают усилить давление на Путина

Лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц в пятницу пообещали усилить давление на Россию, чтобы заставить ее прекратить полномасштабную агрессию против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Во время встречи в городе Тулон на юге Франции Макрон сказал: если встречи лидеров Украины и России в ближайшее время не состоится, "это снова продемонстрирует, что Путин обманул президента Трампа".

"Я надеюсь, что она (встреча между Путиным и Зеленским. – Ред.) состоится, но если нет... мы будем настаивать на первичных и вторичных санкциях, которые будут оказывать давление на Россию и заставят ее сесть за стол переговоров", – добавил он.

Французский президент также упомянул о массированном российском обстреле Украины накануне и сказал, что Путин имеет привычку говорить одно на международных переговорах, а затем действовать иначе.

"Разрыв между позициями Путина на международных саммитах и реальностью на местах показывает, насколько он неискренен", – сказал Макрон.

Канцлер Германии, в свою очередь, сказал, что война России против Украины может продолжаться еще "много месяцев", и добавил, что "не имеет иллюзий" относительно перспектив быстрого завершения конфликта.

Мерц сказал, что "мы не покинем Украину".

В совместном заявлении после переговоров лидеры Франции и Украины также рассказали, что предоставят Украине "дополнительные средства противовоздушной обороны", но не уточнили, какие именно.

Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц скептически оценил перспективы саммита между Украиной и Россией, проведение которого является частью "мирных усилий" Дональда Трампа.

Лидеры Франции и Германии также отметили восстановление тесных связей между своими государствами.