FT: Трамп пропонував розгорнути китайські війська як миротворців в Україні

Президент США Дональд Трамп нібито запропонував розгорнути китайські війська як миротворців в Україні після припинення повномасштабної російської агресії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це дізналось Financial Times від чотирьох проінформованих джерел.

За даними FT, Трамп запропонував попросити Китай відправити миротворців для контролю нейтральної зони вздовж 1300-кілометрової лінії фронту в Україні в межах мирного врегулювання з Росією під час зустрічі з європейськими лідерами в Білому домі минулого тижня.

Водночас неназваний високопосадовець адміністрації президента США у коментарі назвав цю інформацію "неправдою", додавши, що "жодних обговорень щодо китайських миротворців" на тій зустрічі не було.

За даними ЗМІ, лідер Росії Владімір Путін на зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом 15 серпня був не проти гарантій безпеки для України та називав Китай як одну з держав, що могла б надати такі гарантії.

Водночас президент Володимир Зеленський говорив, що не бачить Китай серед майбутніх гарантів безпеки.

Офіційний Китай також спростовував повідомлення ЗМІ про нібито готовність за певних умов узяти участь у місії з розгортання миротворчого контингенту в Україні.