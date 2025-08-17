ЗМІ: Путін називав Китай одним із можливих гарантів безпеки України 

Лідер Росії Владімір Путін на зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом 15 серпня був не проти гарантій безпеки для України та називав Китай як одну з держав, що могла б надати такі гарантії.

Про це стало відомо виданню Axios від неназваного джерела, повідомляє "Європейська правда".

За словами джерела, Путін справді заявив, що готовий обговорити питання гарантій безпеки для України.

"Але він назвав Китай одним із можливих гарантів, що, ймовірно, означає, що він виступить проти створення сил безпеки, до складу яких увійдуть війська держав НАТО", – зауважує видання.

За словами неназваного українського посадовця, Україна була сповнена надії через те, що Трамп підтримав ідею гарантій безпеки для України в телефонній розмові після саміту з Путіним.

Трамп заявив, що це не буде місія НАТО, але Україна сподівається, що США братимуть у ній участь у певній формі.

Посадовець зазначив, що це питання буде обговорено під час візиту Зеленського до Білого дому 18 серпня.

